Mauro durissimo: "Se gioca così, la Juventus non arriva in Champions League"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24, l'ex calciatore Massimo Mauro commenta così il match giocato oggi dalla Juventus contro la Fiorentina (1-1): "La Juventus se gioca così non arriva in Champions League, è in difficoltà. Se vogliamo trovare una scusa, faceva molto caldo oggi a Firenze. Quello più lucido è Pirlo, perchè cerca di far fare le cose giuste alla squadra. Nel secondo tempo la squadra è migliorata, quindi la mano dell’allenatore si è vista all’intervallo. Far giocare Bonucci, Chiellini e De Ligt in contemporanea non va bene, devono giocare uno dei due italiani e l’olandese. Anche la difesa a tre non l’avevano mai fatta".