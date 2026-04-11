Milan-Udinese 0-3: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (4-3-3): Maignan; Athekame (46’ Fullkrug), De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci (60’ Fofana), Modric (72’ Jashari), Rabiot; Saelemaekers, Leao (77’ Loftus-Cheek), Pulisic (72’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano, Estupinan, Gabbia, Odogu, Tomori, Gimenez. All.: Allegri
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (86’ Miller), Karlstrom, Atta (85’ Zarraga), Kamara; Zaniolo (66’ Piotrowski), Davis (76’ Gueye). A disp.: Nunziante, Padelli, Sava, Arizala, Bertola, Mlacic, Camara, Bayo, Buksa. All.: Runjaic
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 27’ aut. Bartesaghi, 37’ Ekkelenkamp, 71’ Atta
Ammoniti: Leao (M), Kristensen (U)
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