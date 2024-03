Napoli, Calzona dopo il pari: "Bene il gioco, andiamo a vincere a Barcellona"

vedi letture

'Ho detto alla squadra che se continuiamo così andiamo lontano'

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - "Per il match di stasera io sono contento del gioco, abbiamo creato tantissimo e siamo stato ordinati in campo. Al Torino abbiamo concesso pochissimo, ai miei dico che se continuiamo così andiamo lontano". Lo ha detto a Sky dopo l'1-1 con il Torino il tecnico del Napoli Francesco Calzona. Nonostante il pareggio alla fine, il tecnico azzurro è pronto a provarci fino in fondo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions: "Noi siamo il Napoli, una squadra forte e andiamo a Barcellona con l'obiettivo di vincere, andiamo senza la paura di un avversario forte, prepariamo la nostra partita". (ANSA).