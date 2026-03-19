Napoli, inaugurato al Maradona un nuovo murale. L'artista: "Ma serve restyling ampio"
Fuori dallo stadio Maradona è stato inaugurato il nuovo murale firmato Jorit, dedicato al Napoli Dream Team. L’opera, già diventata meta di tifosi e curiosi, nasce con l’idea di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città e rafforzare il legame tra il club, i suoi campioni e la gente.
Lo stesso artista ha spiegato il significato del progetto: “Questo progetto nasce dall’idea di valorizzare uno dei luoghi più iconici della città, lo stadio, punto di aggregazione dove le persone si incontrano, condividono emozioni e vivono momenti insieme. I volti rappresentati non appartengono solo ai singoli individui, ma soprattutto ai tifosi e alla città. Sono dei veri e propri totem nei quali ognuno può riconoscersi”.
Jorit ha sottolineato anche il valore simbolico dell’opera per le nuove generazioni: “Mi affascina l’idea che un padre possa portare il proprio figlio e dirgli: ‘Questi erano i campioni della mia generazione’. Il tifo diventa così un elemento di unione, in un’epoca sempre più dispersiva”.
Non manca il riferimento alla riqualificazione urbana: “Lo stadio e l’area di Fuorigrotta hanno bisogno di essere valorizzati. Io cerco di fare la mia parte, ma serve un intervento più ampio”.
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