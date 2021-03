Parma, Inglese si ferma ancora. Per Iacoponi in arrivo una valutazione specialistica

Brutte notizie per il Parma, al secondo allenamento settimanale: Roberto Inglese e Simone Iacoponi sono costretti a fermarsi. L'attaccante, infatti, avrà bisogno di un periodo di riablitazione specifico per risolvere un’instabilità della caviglia sinistra che ne sta limitando la durata e la qualità dell’attività agonistica. Il difensore invece sarà sottoposto nei prossimi giorni ad una valutazione specialistica per l’aggravarsi della sintomatologia dolorosa al ginocchio destro dovuta ad osteocondrosi. Una buona notizia arriva invece da Andreas Cornelius, che si è parzialmente allenato con il resto del gruppo. Lavoro differenziato per Mattia Bani ed Hernani. Terapie per Lautaro Valenti.