Parma, Pellè ha scelto la maglia numero 9: è l'ultimo acquisto invernale di Krause

vedi letture

Dopo l'annuncio mancava solo la curiosità di scoprire quale numero avrebbe scelto Graziano Pellè, ultimo acquisto in casa Parma. E sul profilo Tik Tok del Parma, il club crociato ha svelato in anteprima il numero scelto dall'attaccante, che ha optato per la numero 9, libera da quest'estate dopo il ritorno al 45 di Roberto Inglese. Dopo aver vestito la 99 nei suoi due anni a Parma, l'attaccante ex Southampton sceglie la maglia del bomber per eccellenza, che ha vestito sia in Cina negli ultimi due anni che a Rotterdam con la maglia del Feyenoord, oltre che in nazionale.