Pecchia su Fagioli: "Ha la struttura di Jorginho. Se alzi l'asticella, lui aumenta il rendimento"

Fabio Pecchia, ex allenatore della Juventus U23 ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Nicolò Fagiioli, centrocampista bianconero balzato agli onori della cronaca per l'esordio nella partita contro il Crotone e i successivi complimenti del tecnico Andrea Pirlo: "Più alzi l'asticella e più aumenta il suo rendimento. È una delle sue migliori caratteristiche. La sua faccia d'angelo inganna, ha un modo di porsi quasi da lord. Ha leadership, io non gli ho mai dato in mano la squadra, se l'è presa da solo in campo. Leggero fisicamente? Ho lavorato con Jorginho che non ha una struttura molto diversa e guardate dove gioca, poi ha buona resistenza".