Piccinini sulla Superlega: "L'Inghilterra ha salvato il calcio europeo, un paradosso dopo la Brexit"

Presente negli studi di Sky Sport, Sandro Piccinini ha parlato del tema della settimana, ovvero la Superlega: "Paradossalmente l'Inghilterra è uscita dall'Europa con la Brexit ma ha salvato il calcio europeo. Se non ci fosse stata la ribellione del calcio tradizionalista e delle squadre inglesi, non so come sarebbe andata a finire. È importante poter trovare un compromesso, forse scritto in quell'idea di riforma della Champions che però è ancora troppo lontana".