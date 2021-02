Pino Vitale su Sarri-Fiorentina: "Viola dovranno fare uno sforzo economico e tecnico"

L'ex direttore sportivo dell'Empoli Pino Vitale oggi ha detto la sua sui temi caldi di casa Fiorentina a Lady Radio: "Se vuoi prendere Sarri devi fare uno sforzo economico ma anche tecnico, perché Sarri vorrà scegliere determinati giocatori. Se fossi direttore della Fiorentina farei una lista di nomi, esattamente come Sarri farebbe la sua. Perché la società non può essere sottomessa all'allenatore. E se un giocatore non gli piace, glielo faccio tenere lo stesso".

SULLA CORSA SALVEZZA "La Fiorentina non ha problemi con 10 punti di vantaggio. Io continuo ad essere convinto che questa squadra possa fare bene. Il lavoro di Prandelli lo dovrà decidere la società, il mio giudizio è che la Fiorentina possa fare di più. Ma lo deve valutare o Daniele Pradè o il prossimo direttore, così come Commisso. Cesare è un uomo di calcio, se resta bisogna vedere in che ruolo", riporta Firenzeviola.it.