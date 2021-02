Pistocchi: "Juve inesistente in attacco e col fantasma di Ronaldo. C'era rigore su CR7"

Via Twitter, anche Maurizio Pistocchi ha commentato la sconfitta della Juventus in casa del Porto: "Una Juve brutta e distratta regala l’1-0 a Taremi (errore di Bentancur) e il 2-0 a Marega (in 8>4). Inesistente in attacco, con il fantasma di CR7, la Juve risale la corrente con un lampo di Chiesa, che segna il gol che può valere i quarti. Al 94’ rigore su CR7".