Pruzzo: "Sarri alla Roma? Non credo i giallorossi siano in grado di accontentarlo"

Maurizio Sarri alla Roma? Non secondo Roberto Pruzzo. L'ex attaccante giallorosso parla così ai microfoni di Radio Radio della possibilità che l'ex tecnico di Napoli e Juventus possa approdare nella Capitale: "È complicato il mercato della Roma, ci sono dei calciatori che sono incedibili per i contratti che hanno. Come il portiere, a meno che non lo regali è incedibile. Così come per altri che devi tenere fino alla fine. In questo anno e mezzo dovresti fare una politica tipo Ajax anche se non è facile. Il problema è che Sarri se va alla Roma ti chiede 10 giocatori, non so se è in grado di accontentarlo. Per la qualificazione avrei voluto dire 50 e 50, ma perché avevo in mente il Manchester che abbiamo visto contro il Milan. Ma gli mancavano tanti giocatori, quindi credo che sia complicata".