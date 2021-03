Raiola: "Niente affari con Ferguson o Guardiola. Vogliono che ti sottometti a loro"

Ci sono due persone con cui difficilmente vedremo Mino Raiola fare affari. Si tratta di Sir Alex Ferguson, ex tecnico del Manchester United ma tuttora nel board, e Pep Guardiola: “Quando Ferguson mi dice che non gli piaccio è un grande complimento, e come se me lo dicesse Blatter. Fantastico, non m’interessa - ha detto l’agente italiano a The Athletic - lo stesso vale per Guardiola, è una pagina che ho voltato anni fa. Tutti sanno cosa penso di lui e cosa lui pensi di me. Poi è un grande allenatore, questo è innegabile, ma dirò sempre la mia opinione. Con Ferguson e Guardiola ho questo problema: pensano che ci si debba sottomettere a loro. Ma a me ne frega un cazzo se un mio giocatore non andrà più allo United. Non dipendo da loro, sono indipendente. Devo pensare soltanto ai miei giocatori”.