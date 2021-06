Ravanelli: "Lukaku domina in Italia perchè i difensori sono deboli. Ora lo vedremo all'Europeo"

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, parla di Romelu Lukaku negli studi di Sky: "Lukaku ha riportato quella fisicità e quei duelli che io facevo in Italia e all'estero. Lui ha avuto giovamento dall'esperienza in Inghilterra, dove in tanti ora non potrebbero giocare. Lukaku domina tutti i difensori del campionato perchè sono deboli fisicamente. Mi piacerebbe vederlo nella fase calda dell'Europeo, per capire come si comporterà contro difensori come De Ligt e Djimsiti. Ha segnato tanti gol quest'anno, ma li ha fatti per la sua dominanza fisica".