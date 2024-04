TMW Radio Ravezzani: "Caso Ronaldo, la Juventus paga un'azione scellerata"

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

Che ne pensa del caso Juve-Ronaldo?

"La Juventus sta pagando un'azione scellerata fatta all'epoca. Abbiamo scoperto che la Juve ha fatto un'azione che ha avuto un beneficio evidente sul titolo Juve ma che era in realtà un'operazione fittizia. Che bisogno aveva la Juventus, che non è nelle condizioni dell'Inter, di inventarsi un'operazione così che non ha portato solo che guai? E' una cosa che non capirò mai. L'operazione Ronaldo è stata un'operazione sbagliata sin dall'inizio. Era stato scartato da altri club più importanto, ha deciso per prendere un calciatore presuntuoso e ha sbagliato. Con quei soldi poteva investire in altri giocatori funzionali".

Questo caso può incidere sul mercato futuro e su Allegri?

"Sul mercato sì, mentre su Allegri credo che il rapporto terminerà comunque".

Sensazioni sull'Euroderby?

"Ho la sensazione che la spunti il Milan. Penso che possa battere la Roma, anche se prende dei rischi in difesa impressionanti".