Ravezzani: "Pioli ma quale incidente di percorso? Conte non è credibile come alternativa"

Il direttore di Tele Lombardia Fabio Ravezzani va giù duro contro Pioli dopo la manita (5-1) rifilata ai rossoneri dall'Inter del derby di ieri pomeriggio:

"Pioli non può liquidare un 1-5 contro l’Inter come incidente di percorso.

Significa non aver capito il Milan. Forse Maldini non aveva tutti i torti.

C’è sempre un momento in cui un allenatore si rende ridicolo per le cose che dice.

Ed è un un momento sportivamente inquietante".

Poi il direttore ha rincarato la dose: "Si parla anche di 12 gol a 1 negli ultimi 5 derby segno delle colpe dell’allenatore e di un mercato sbagliato dal Milan in attacco e in difesa".

Comunque l’obiettivo Milan è la zona Champions (fallita l’anno scorso salvo squalifiche altrui). Pioli sta diventando arrogante e questo è un problema. Il mercato ha trascurato difesa e attacco, ma è stato cospicuo. Non è il caso di drammatizzare, ma bisogna cambiare approccio.

E Conte non è alternativa credibile per Pioli. Troppo costoso, divisivo e costantemente critico con la proprietà. Oggi il #Milan può solo sperare che il tecnico corregga la sua presunzione e torni all’umiltà pre scudetto. Certo, serve che Furlani gli faccia un bel discorso.