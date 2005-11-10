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Fiorentina, Grosso: "Sarei felice di avere Kean. Se così non sarà gli faremo l'in bocca al lupo"

Fiorentina, Grosso: "Sarei felice di avere Kean. Se così non sarà gli faremo l'in bocca al lupo" TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
ieri alle 22:22Serie A
Fabio Grosso sul futuro di Kean alla Fiorentina: "Sarei felice di averlo, se così non sarà gli faremo l'in bocca al lupo".

Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui FirenzeViola, dopo la vittoria per 1-0 contro il Gubbio, esaltando la squadra a sua disposizione: "È un gruppo di ragazzi seri, sanno da dove arrivano e sanno cosa vogliono fare. Stiamo facendo bene, abbiamo messo benzina nelle gambe e lo faremo ancora. Dobbiamo proseguire così e arrivare al meglio agli appuntamenti che contano".

Immagina di giocare con Atta, Oulai e Fagioli insieme?
"Ancora ci stiamo costruendo, stanno arrivando tanti giocatori di qualità per progettare una Fiorentina che possa diventare bella col lavoro. Siamo nella fase dei lavori in corso, ma mi piacciono i ragazzi. Ci siamo alternati a centrocampo con tutti, è entrato bene anche Deli. Oulai è entrato bene, siamo tanti, ci sarà tempo per sperimentare ancora. Noi facciamo il massimo per salire di livello".

L'obiettivo è acquistare due esterni di attacco di livello?
"È una squadra che va riempita nelle posizioni, ce ne sono alcune ancora scoperte. Sono arrivati ragazzi di grande prospettiva, ma che vanno aiutati per esprimere il loro potenziale, noi abbiamo iniziato a farlo".

Come ha trovato Gudmundsson?
"Lo vedo bene, si sta allenando bene, ma stanno rispondendo bene tutti. Sono motivati, vogliono risalire la china preparando una stagione difficilissima. Mi è piaciuto Gud, così come gli altri, ci poteva stare anche un po' di fatica, ma mi è piaciuto il modo con cui abbiamo affrontato il Gubbio".

Si parla tanto di Kean in ottica mercato.
"Lo vedo molto tranquillo. Ho avuto il piacere di ritrovarlo da uomo, giocatore affermato, lo avevo conosciuto da ragazzino. È un giocatore fortissimo, le voci di mercato ci sono, ma noi andiamo solo in campo per migliorare. Io sarei felice di averlo, se così non sarà gli faremo l'in bocca al lupo".

Ha abbracciato tanti bambini.
"Sognano e fanno bene, li ho salutati col sorriso. Dobbiamo saperli coinvolgere, fare delle cose belle, mettere al centro del progetto giocatori di qualità. Dobbiamo essere bravi a capire cosa si sta facendo e dare soddisfazioni a una piazza come questa, di cui sono orgoglioso di essere l'allenatore".

Quanto c'è ancora da fare?
"Abbiamo grossi margini, ma si colmano col lavoro. Non posso dare sentenze dopo pochi giorni di lavoro, la strada è lunga e tortuosa. Siamo partiti col piede giusto, c'è grande voglia di mettere in campo le nostre qualità".

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