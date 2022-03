RBN - Christillin: "Juventus, come Allegri credo abbia poco senso parlare di Scudetto"

Intervenuta ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Stile Juventus’, la dirigente UEFA Evelina Christillin parla così del momento vissuto dalla Vecchia Signora in vista del match contro il Villarreal: “Nelle ultime due settimane è successo di tutto, noi come UEFA ma anche FIFA dovevamo dare un segnale, c’è stato lo spostamento della finale di Champions League e poi ultimamente anche la rescissione del contratto con Gazprom, che era un atto dovuto ma difficile soprattutto in tempo di pandemia. Poi su quello che sarà nella prossima stagione si vedrà, sicuramente ci auguriamo che questa guerra orribile finisca presto, noi a confronto parliamo di minuzie, anche se lo sport è un linguaggio universale”.

Sulla Juventus: “Per fortuna ci siamo un po’ ripresi con quindici risultati utili, molti arrivati con il famoso corto muso. Io sono d’accordo con Allegri che non abbia senso parlare in questione Scudetto, vediamo come andrà la Coppa Italia e pensiamo al quarto posto e poi speriamo bene per stasera contro il Villarreal”.

Sugli stadi al 100%: “Dovremmo esserci, soprattutto ora che usciamo dallo stato d’emergenza. In realtà i contagi stanno crescendo, ma con lo scoppio della guerra si è portati tutti a pensare ‘liberi tutti’, ma non siamo fuori proprio per niente”.

