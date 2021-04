Roma, ripresa a Trigoria in vista dell'Ajax: Smalling, Spinazzola ed El Shaarawy ancora a parte

vedi letture

Ripresa della preparazione in casa Roma dopo la vittoria di ieri contro il Bologna all'Olimpico. Cosueta divisione in gruppi tra coloro che sono scesi in campo e chi non ha giocato, con Zaniolo, Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy che hanno lavorato individualmente.