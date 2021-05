Ronaldo via dalla Juventus? Marianella: "Credo di sì. Se qualcuno vorrà pagare il suo ingaggio..."

Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus? Prova a rispondere e a dire la sua Massimo Marianella dagli studi di Sky. "E' possibile, se un club vorrà accollarsi i suoi ingaggi. La Juventus credo che lo cederebbe, però trovare qualcuno che lo comprerà non penso sia facile. Credo che la Juventus direbbe grazie a Ronaldo per i numeri e per quel che ha dato. Non ha fallito se vediamo i numeri, anche se ha fallito, ma non da solo, nel salto in avanti in Champions".