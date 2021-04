Sabatini: "Real in crescita, ma Bayern Monaco e PSG sono più forti. Che classe Modric"

Questo Real può vincere la Champions League? E' una delle domande poste al giornalista Sandro Sabatini, presente negli studi Mediaset, nel post gara di Real Madrid- Liverpool terminata col risultato di 3-1 in favore dei blancos: "MI verrebbe da dire che la vincitrice possa uscire da Bayern Monaco-PSG, secondo me sono entrambe più forti di questo Real, anche se la squadra di Zidane è in crescita. Il migliore? Impressionate la regia e la compostezza di Modric in campo. Riesce a gestire i momenti più caldi della partita come solo lui sa fare".