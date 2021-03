Sacchi: "Smettere fu la decisione giusta. Non volevo diventare il più ricco del camposanto"

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Arrigo Sacchi ha commentato la decisione di Prandelli di fermarsi, ricordando anche quando toccò a lui, dopo una vittoria col Parma sul Verona: “Finita la partita chiamai mia moglie e le dissi: basta, è finita. Per la prima volta, non avevo provato nulla. Lì capii che era arrivato il momento di chiudere. È stata la seconda decisione più giusta della mia vita dopo quella di fare l’allenatore. Sono andato da uno psicologo, gli ho chiesto se fosse normale non sentire nulla. Mi ha risposto che non era normale l’ansia dei 27 anni precedenti. Lo stress può essere un plusvalore, ma se ti sovrasta devi saperti fermare. Ne parlo spesso con Guardiola. La lezione? Ho capito che non volevo diventare il più ricco del camposanto”.