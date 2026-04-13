Scommesse, come cambia il mercato con il Protocollo 5.0

Con sei giornate ancora da disputare, la corsa allo Scudetto entra nella fase decisiva della stagione. L’Inter guida la classifica con 75 punti, con Napoli (66) e Milan (63) alle sue spalle ancora in corsa per il titolo. Si prospetta un finale di stagione ancora aperto: mentre i nerazzurri mantengono il vantaggio in vetta, resta intensa anche la lotta per le posizioni europee, con Juventus, Como e Roma racchiuse in pochi punti a sei giornate dal termine del campionato.

Si tratta anche del primo vero banco di prova per il nuovo sistema dei siti di scommesse legali in Italia, che utilizza nuovo protocollo implementato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entrato in vigore lo scorso 16 marzo. Questo prevede uno standard unico nazionale, che assicura maggiore trasparenza nel settore, più controllo da parte dell’ADM e meno discrezionalità per i bookmaker.

Cos’è il protocollo 5.0

Il protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa PSQF versione 5.0 ha introdotto nuove regole tecniche e amministrative che hanno avuto, e avranno, un impatto sulla raccolta di scommesse da parte dei concessionari autorizzati. Sono coinvolti in questo cambiamento sia i punti vendita tradizionali, ossia le agenzie di betting, sia siti scommesse sportive con regolare licenza per il mercato italiano.

Senza indugiare nei particolari tecnici, il protocollo è un sistema centrale che raccoglie tutte le scommesse legali in Italia. In pratica, mette in comunicazione i vari bookmaker legali, ossia tutti i siti di scommesse sportive, comprese le app e gli operatori che le raccolgono sul territorio, con il sistema informatico dell’ADM. In questo modo viene controllato tutto ciò che avviene, dalle quote praticate, alle singole giocate, alle vincite in uno scambio di dati continuo e regolato in ogni dettaglio.

Si tratta di un sistema che aumenta il livello di trasparenza e di sicurezza nel mondo del betting, eliminando qualsiasi possibile zona grigia. Ogni scommessa piazzata, con qualunque modalità, viene registrata, viene inviata al sistema unico nazionale e verificata in tempo reale. Il sistema è in grado di tenere traccia di tutte le informazioni, comprese quelle relative ai conti di gioco, alle giocate piazzate, all’IP del dispositivo da cui si accede ai siti scommesse sportive. In questo modo, ogni elemento della scommessa diventa verificabile in quanto è tracciato.

Cosa cambia per giocatori e bookmaker

Per chi si diletta a scommettere sulle partite di calcio e sugli altri sport, le cose cambiano nel senso di una maggiore sicurezza. L’impressione che si potrà avere è anche quella di una maggiore standardizzazione tra gli operatori, che si trovano a proporre quote e mercati in un contesto più rigido. Il 2026 ha portato per i giocatori un’altra rivoluzione, ben più visibile, quella del numero di operatori legali in Italia.

Con il rinnovamento del sistema delle concessioni, infatti si è passati da oltre 400 siti di casinò e scommesse a soli 52 portali legali. Quindi sono diminuite ampiamente le possibilità di scelta dei giocatori italiani. Anche se, va detto, tra questi 52 siti con la nuova licenza ADM ci sono senza dubbio i migliori siti scommesse, a cui si rivolge la maggior parte dei giocatori in Italia.

Chi volesse provare a scommettere sulla squadra vincente del campionato di Serie A, oggi, troverebbe quote molto simili sui siti dei bookmaker legali, che vedono super favorita l’Inter con quote che variano di pochissimo tra 1.15 e 1.20. Range più ampi si trovano per il Milan, con quote che vanno da 6.50 a 7.50 e per il Napoli, la sua complicata rimonta viene quotata da 8.00 a 10.00.