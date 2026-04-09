Serena: "Napoli, rimonta molto difficile. Inter, il ritorno di Lautaro ha cambiato tutto"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aldo Serena ha parlato del Napoli e della lotta per lo scudetto: "Molto difficile, vista anche l’Inter contro la Roma: senza continuità, ma ha fatto vedere di nuovo grandi potenzialità. Con il ritorno di Lautaro, Calha, Dumfries è tornata. Il calendario del Napoli è un po’ più semplice, ma non c’è grande differenza".

E il prossimo avversario della squadra di Chivu è il Como di Fabregas: "Il Como può mettere in difficoltà chiunque ma anche imbrigliarsi da solo. Fin qui ha giocato con leggerezza, senza pressione. Nessuno chiedeva niente. Ora però c’è la Champions in gioco: devi avere abitudine alla vittoria e personalità. Vediamo come reagirà. Di sicuro c’è una qualità di gioco unica. Fabregas ha creato una connessione tra giocatori inusuale in Serie A. Ha motivato giovani e meno giovani. Cambi di posizione, compensazione degli spazi, dinamismo senza palla, possesso mai d’attesa".

E per quanto riguarda la formazione nerazzurra la crisi sembra essere alle spalle con il 5-2 ottenuto contro la Roma a San Siro nell'ultimo turno di campionato: "Lautaro ha cambiato tutto. Non è il semplice 9 da gol, Lautaro è il riferimento, il capitano che dà l’esempio con i fatti".