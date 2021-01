Scontro Ibra-Lukaku, Di Canio: "Il belga si è arrabbiato? Sì, ma deve farlo in campo"

Intervenuto come di consueto a ‘Sky Calcio Show’, l’ex attaccante Paolo Di Canio torna così sull’episodio dello scontro tra Zlatan Ibrahimovic e il nerazzurro Romelu Lukaku: “Lukaku si è arrabbiato? Sì, ma deve farlo in campo. Non do nessuna colpa a nessuno, sono cose di campo e credo che possano succedere”. L'ex Lazio già la scorsa settimana aveva spiegato che dal belga si sarebbe aspettato di più in termini di rendimento.