Serafini: "La Superlega? Non era una guerra tra ricchi e poveri ma tra ricchi e ricchi"

Luca Serafini, intervenuto a SkySport24, si è espresso sul tramontato progetto della Superlega: "In questi giorni prima di avere reazioni, ho cercato di studiare a fondo e capire le ragioni. E' stata disinnescata una bomba, adesso bisogna capire come è stata messa ed evitare che possa esplodere in futuro. La UEFA ha fallito in troppi punti in questi ultimi anni, si è creato un malumore, dall'altra parte ci sono difficoltà oggettive dei club di prima fascia che non sono iniziate con la pandemia e sono frutto anche di gestioni un po' allegre. Spero che anche una rivoluzione repentina possa portare dei cambiamenti. Non era una guerra tra ricchi e poveri ma tra ricchi e ricchi, in ballo ci sono sempre i soldi".