Serie A, allo studio una centrale unica per il VAR. Se ne parlerà in Assemblea il 13 aprile

Tema sul tavolo dell'assemblea che si svolgerà martedì 13 aprile

(ANSA) - MILANO, 10 APR - La Lega Serie A valuta l'idea di creare un Centro Var unico. È l'ipotesi sul tavolo dell'assemblea dei club che si svolgerà il prossimo martedì 13 aprile, in videoconferenza. All'ordine del giorno della riunione ci sono le discussioni riguardo il correttivo per la quota abbonamenti e biglietti per la stagione in corso (con riferimento alla ripartizione delle risorse tra i club) e riguardo gli accordi con El Towers per "attività e servizi in esecuzione dei contratti di licenza dei diritti audiovisivi" e per la "realizzazione del Centro Var". Il progetto della Lega è quello di creare un unico centro di produzione televisiva a Milano, con al suo interno la possibilità di creare una centrale unica per il Var. (ANSA).