Serie A, il 21 gennaio l'assemblea per l'elezione del presidente. Dal Pino va verso la conferma

Club al voto anche su amministratore delegato e consiglieri Lega

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - È stata convocata per il prossimo 21 gennaio l'assemblea elettiva della Lega Serie A, che si terrà a Milano a partire dalle 12 a Palazzo Parigi, a Milano. Al centro l'elezione del presidente, con Dal Pino che va verso la conferma, ma non solo: i club saranno infatti chiamati a votare anche per il ruolo di amministratore delegato e per i quattro posti come consiglieri di Lega, oltre al consigliere indipendente e al Collegio dei revisori. (ANSA).