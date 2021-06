tmw Fallimento Palermo, calcolata la prima tranche dei pagamenti: fine luglio via al 21%

A distanza di quasi due anni i curatori fallimentari che si occupano dell’U.S. Città di Palermo hanno calcolato il primo riparto che verrà corrisposto a tutti coloro che ne hanno legalmente diritto. Adesso la palla passa infatti ai giudici che dovranno accettare il piano. Cosi probabilmente entro fine luglio tutti i calciatori del vecchio Palermo si vedranno accreditare sui propri conti correnti il 21% degli stipendi da marzo 2019 allo svincolo di luglio 2019 o per chi era in scadenza si terrà conto degli emolumenti mancanti fino al 30 giugno. Per i dipendenti invece il calcolo parte da luglio fino al dichiarato fallimento di ottobre 2019 come ad esempio l’ultimo dg rosanero Fabrizio Lucchesi arrivato in Sicilia con i Tuttolomondo che avrà diritto, intanto, a circa 35.000 euro su 170.000 richiesti. Nei prossimi mesi verrà invece calcolata la seconda tranche sulla base delle risorse disponibili.