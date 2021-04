tmw radio Bazzani: "Bologna, Mihajlovic ambizioso. Serve un confronto con la società"

Mossini: "Mihaijlovic vuole una squadra più competitiva, ci sono delle cose da chiarire" - Bazzani: "Goretzka farebbe molto comodo alla Juve in mezzo. Sinisa vuole alzare l'asticella, il club deve fare passi in quella direzione" - Solaini: "Mihaijlovic non lo trovo pronto per un grande club però l'arrivo di Pirlo ha cambiato tutto" - Ospiti: Fabio Bazzani, Andrea Solaini e Alessandro Mossini - In studio: Alessandro Santarelli - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

L'ex calciatore Fabio Bazzani a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Champions e non solo.

Psg-Bayern Monaco, rimonta impossibile dei tedeschi?

"Ci sono grandi giocatori in campo, la qualificazione è sempre aperta. La bilancia pende verso il Psg ma ci sono campioni che possono fare la differenza e cambiare l'esito dell'incontro. E' ancora tutto aperto".

Chi porterebbe in Italia?

"Mbappé, a portafogli illimitato, non ho dubbi".

Che ne pensa di Pochettino?

"Ha rimesso le cose a posto, fa giocar bene le sue squadre. E' un top allenatore. Quando alleni queste squadre devi trovare anche il momento giusto e i giocatori nel miglior momento, altrimenti non riesci a riproporre certi risultati. Non so perché la Juve non ci abbia creduto, forse costava troppo, ma è un allenatore importante".

Bologna, che succederà con Mihajlovic?

"Mihajlovic vuole e spera che il Bologna possa alzare l'asticella, per non vivacchiare più. Dopo due anni di consolidamento, è normale che senta la voglia di essere ambizioso. Ci vuole un confronto con la società per capire fin dove può arrivare la società nell'accontentare il tecnico. Andare avanti solo perché c'è un contratto non serve a nulla, perché poi a lungo andare qualcosa si rompe".

Mihajlovic, De Zerbi, Italiano: chi per il Napoli?

"Mihajlovic, con questo Napoli. Un Napoli che non va in Champions e riparte dai giovani per De Zerbi o Italiano".