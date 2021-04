tmw radio Bazzani: "Milan in affanno, Raspadori mi ricorda il Kun Aguero"

Bazzani: "Raspadori ha le movonze di Aguero. Il Benevento lo vedo in difficoltà" - Daino: "Milan in costante calo fisico. Il momento societario della Juve pesa" - Ospiti: Fabio Bazzani, Daniele Daino - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

L'ex attaccante Fabio Bazzani a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Serie A e non solo.

Che ne dice del caso Superlega?

"Sicuramente per ci ha giocato a calcio la meritocrazia e i sogni devono esserci e questa soluzione non era ideale. Ma poi sentire tutta la retorica di questi giorni, che hanno detto che il calcio è della gente mi è sembrata un'ipocrisia. E ne potevamo fare a meno. Si poteva dire che non era la soluzione giusta ma senza ergersi a paladini della giustizia di un calcio pulito e dei tifosi".

Milan, Champions a rischio?

"E' in riserva sotto l'aspetto psico-fisico. Per rimanere dov'è è andato oltre le proprie possibilità oppure ha dovuto sempre giocare al massimo :E questo ritmo non è possibile per nessuno. Ha dovuto raschiare il barile tante volte per rimanere attaccato a certe aspettative e oggi sta pagando. Ha troppi giocatori fuori. A sei giornate dalla fine essere lì è un successo. Se arriva così è un capolavoro, perché sta lottando come organici alla pari o anche superiori".

Un giudizio su Raspadori?

"L'ho visto spesso, ha grandi qualità, sente l'area. Mi ha colpito però la sua personalità per l'età che ha. Ha avuto un impatto importante. Con le dovute proporzioni ha delle movenze stile Aguero. E' rapace in area di rigore, tira di destro e sinistro. Ottimo poi il lavoro di e Zerbi, che lo ha fatto crescere tatticamente e nella testa".

Juventus vincente ma CR7 in calo e Dybala in crescita:

"La non tranquillità fuori dal campo si sta riflettendo anche in campo. Una Juve non è abituata a vivere tutti questi problemi. Ronaldo non è nel suo miglior momento, ma il recupero di Dybala è fondamentale, è un'arma in più che è mancata tanto quest'anno. Per me Ronaldo è Dybala possono coesistere, se ci sono con la testa".