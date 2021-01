tmw radio Brambati: "Milan, ottimo mercato. Torino, Nicola va bene per salvarsi"

A commentare le vicende in casa Milan (e non solo) a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Dove può arrivare questo Milan con i nuovi acquisti?

"Stanno facendo un grande lavoro. Mandzukic è stato sempre un ottimo giocatore, che non vuole stare mai fuori. Tanto che Allegri alla Juventus gli ha costruito un nuovo ruolo. Di sicuro in società hanno parlato con lui sul suo ruolo. Se sta bene fisicamente? Il tempo ce lo dirà, ma è un giocatore importantissimo. E il suo acquisto porterà i suoi frutti".

Maldini ha detto che molti giocatori sanno giocare a zona, ma che lui cerca difensori forti nell'uno contro uno:

"Oggi i giocatori sono più allenati a uscire palla al piede dall'area. Oggi vedo giocatori non più abituati a giocare a uomo".

Torino, che pensi dell'arrivo di Nicola?

"A me è sempre piaciuto. Se si deve salvare va benissimo, ma se deve fare altro no. Ma per me quest'anno deve salvarsi".