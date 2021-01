tmw radio Brambati: "Questo Milan non può reggere l'urto di una Juve formato Barcellona"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della sfida tra Milan e Juventus: "Questo Milan non può reggere l'urto di una Juve formato Barcellona. Ma bisogna vedere se sarà quella Juve. Anche con l'Udinese non l'ho vista bene. ha rischiato di andare sotto subito. Dietro manca tanto uno come Chiellini, che non rischierei dal primo minuto con i rossoneri. Non sembra di avere ancora lo spirito giusto. Sarà comunque una partita decisiva in chiave Scudetto per la Juve".