tmw radio Bucchioni: "Errori arbitrali? Il potere non vuole la Var, a partire dalla Uefa"

vedi letture

Il giornalista Enzo Bucchioni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato degli errori arbitrali subiti dalle squadre italiane in Champions: "C'è da parlare della prestazione dell'arbitro e dell'utilizzo del Var. Con l'Atalanta si è visto che non c'era un arbitro top. Non poteva essere convinto che fosse una chiara occasione da gol. Ma l'Europa vuole la Var? E' da un anno e mezzo che non si interviene con la tecnologia. In Italia si utilizza intelligentemente, ma a livello internazionale si fatica molto. Bisogna capire il perché. Il potere il Var non lo vuole, a partire da Ceferin, presidente della Uefa.