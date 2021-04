tmw radio Cagni: "Milan, che occasione col Sassuolo. Salvezza, poche chance per il Parma"

A commentare il caso Superlega ma non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Cagni.

Che ne pensa del caos Superlega?

"Vince la scarsità delle persone che comandano, sia in Italia che in Europa. La mia speranza è che con questa occasione si possa cambiare in meglio. Questa vicenda ha dato una scossa. Ha messo in luce i valori delle persone che comandano da anni il mondo del calcio. Vedremo se avremo la forza di cambiare, questo è il momento. Altrimenti andremo peggiorando".

Che ne pensa delle parole di De Zerbi?

"E' stato passionale, ha interpretato la cosa da professionista del calcio. L'ha visto sotto il profilo del tifoso e ho apprezzato le sue parole".

E del caso Schalke?

"Ai miei tempi non scappavamo. Era un errore. Oggi però non so cosa farei, si rischia anche di più in certi confronti".

Milan, contro il Sassuolo mancano diversi big. Le dà comunque fiducia?

"Quello visto col Genoa no. Il Genoa non meritava di perdere, ma se vinci anche queste partite vuol dire che hai certe qualità E Ibra è indispensabile. Raspadori capitano? E' un qualcosa che svilisce il valore di quella fascia. Il capitano è il tramite fra la società e i giocatori ma non solo. Il Milan comunque ha un'occasione grossa. E' una squadra che ti fa giocare".

Lotta salvezza: vince la Fiorentina ma che succede lì?

"Il Parma credo abbia poche chance. Il campo ora non mente. La stanchezza farà emergere le squadre con più qualità. Le squadre che sono state eccezionali, come Spezia e Benevento, saranno quelle invischiate più delle altre. Per me c'è solo ancora un posto in ballo. Mi è piaciuto l'atteggiamento del presidente del Parma, che non ha paura di retrocedere e già pensa ai prossimi obiettivi. Questo è programmare. La Fiorentina ha qualità, come il Cagliari e ne ha anche il Parma, ma ormai c'è poco da fare".

Spezia-Inter: che partita si aspetta?

"E' una squadra che prende troppi gol lo Spezia. Italiano sa far rendere i giocatori con lo schema giusto. La sua squadra ha subito fatto vedere un'identità".

Come vede la Roma?

"La vedo male contro l'Atalanta, ha grandi qualità tecniche ma non ha più ritmo. Con il Manchester United può giocarsela ma non li vedo bene fisicamente. La Roma tecnicamente mi piace molto ma non sempre la si vede questa tecnica in campo".