tmw radio Calisti: "Lazio grande qualità. Fiorentina, Cabral dovrebbe avere più spazio"

L'ex calciatore Ernesto Calisti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Fiorentina-Lazio e non solo.

Come valuta Fiorentina-Lazio?

"La differenza l'ha fatta la qualità della Lazio. Ha bisogno di spazi e e all'inizio ha faticato, ma è stata brava dietro e fortunata a trovare due volte il gol. La grande qualità è venuta fuori quando è venuta meno la dinamicità della Fiorentina. E ha dimostrato di avere anche cambi importanti che fanno la differenza. La Lazio è forte, se la lasci giocare. Salta gli occhi la difesa di squadra, e poi c'è un portiere che para".

Cosa fare ora in casa Viola?

"Lì davanti manca un finalizzatore, altrimenti giocano bene, attaccano la profondità. Se giochi così alla fine le partite le vinci. Cabral? Lo farei giocare di più, può dare fastidio alle difese avversarie. Si deve intervenire lì avanti, o si prende una punta forte, un finalizzatore, altrimenti per ora va provato di più Cabral. Si devono trovare delle soluzioni".

Che impressione le ha dato la Lazio? Che campionato può fare?

"Ha giocatori fortissimi in mezzo e davanti. Credo che possa lottare tranquillamente per le prime 4 posizioni. Se poi la Roma è candidata allo Scudetto, credo che possa starci anche la Lazio. Il lavoro di Sarri si vede, soprattutto dietro. Se continua ad essere così attenta, può raggiungere qualsiasi risultato. In questo campionato può succedere di tutto".