tmw radio Colonnese: "Lazio-Sarri, ritardo che preoccupa. Inzaghi, che esame all'Inter"

A parlare di Lazio e non solo a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Francesco Colonnese.

Che ne pensa del possibile "spezzatino" in Serie A?

"Io sono per il calcio di una volta, dove si giocava tutti insieme e c'era più incertezza. Oggi è cambiato tutto. Era un calcio che appassionava di più tutti".

Sarri, arriva la fumata bianca con la Lazio?

"Mi viene il dubbio che ci sia qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Il Tottenham può esserci su di lui, in più ha un procuratore molto attivo all'estero. Qualcosa si sta inceppando".

Tanti i club che stanno cambiando tecnico:

"Mancano dirigenti sportivi all'altezza, con presidenti che prendono decisioni avventate. E il ds, che dovrebbe essere quello che dovrebbe decidere, viene scavalcato. la sensazione è che i ds in Italia abbiano poca competenza".

Inzaghi doveva avallare prima il ricambio generazionale alla Lazio?

​​​​​​​"Il rapporto con i giocatori è stata la sua forza. ha vissuto a Roma tanti anni, ha vissuto in questa comfort zone, tutti gli volevano bene, i giocatori lo rispettavano. Ora per lui è una bella prova del nove. Si trova in un ambiente diverso e deve dimostrare di saper gestire un ambiente nuovo. Sarà un bell'esame. Ha fatto un bel calcio con la Lazio, ha vinto diverse coppe, ma era arrivato il momento di andare via. C'era bisogno di nuovi stimoli, sia per lui che per la Lazio. Il modo in cui ci si è lasciati poteva essere diverso, ma ora si va avanti".