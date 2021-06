tmw radio Cucchi: "Italia, può essere l'Europeo della consacrazione per Barella"

Il giornalista e voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto" Riccardo Cucchi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Italia-Svizzera di stasera: "E' una partita da prendere con molta attenzione. Sulla carta l'Italia dovrebbe farcela, ha qualità temperamentali e tecniche superiori agli avversari ma è il campo che deve parlare. Serve l'atteggiamento giusto. La Svizzera arriva da un pari che ha deluso con il Galles, con critiche piovute su Petkovic e i giocatori. Per l'Italia sarebbero tre punti fondamentali per il passaggio del turno. In questa Italia mancano punti di riferimento come ci sono stati in passato, vedi Rivera, Baggio, Totti e Del Piero. L'unico calciatore che per talento, ma che ancora deve sbocciare completamente, è Barella. Mi auguro che sia un Europeo in cui possa consacrarsi".