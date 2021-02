tmw radio De Paola: "Juve, Pirlo deve avere più polso. E basta con gli esperimenti"

Il giornalista Paolo De Paola a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del ko della Juventus in Champions League: "Pirlo deve avere più polso, deve prendere decisioni più drastiche. Ad esempio non è che Bentancur è al primo strafalcione della stagione. Deve capire che certe leggerezze davanti all'area è un pericolo. Io lo avrei sostituito dopo 5 minuti. Basta, non si può concedere un gol così. Pirlo sta sperimentando delle soluzioni per far giocare i calciatori. La Juventus non può essere una pentola dove si sperimenta".