tmw radio Di Gennaro: "Atalanta, che dominio col Milan. C'è per lo Scudetto"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

La Juventus ha trovato la soluzione giusta in mezzo al campo?

"Si è visto un centrocampo diverso anche in Supercoppa. McKennie sta sorprendendo per i suoi movimenti e inserimenti. Arthur detta i tempi meglio di tutti, anche con Bentancur. Credo sia un centrocampo che da affidamento questo. Per il futuro poi credo che comunque vada potenziato".

Quando arriverà la Champions Pirlo deve avere delle alternative lì davanti:

"Morata fa un grande lavoro anche in possesso palla. Kulusevski si è inserito ora e fa un lavoro diverso".

E questa Atalanta dove può arrivare?

"In Italia l'unica squadra che può dominare una partita è l'Atalanta. ha dominato contro il Milan per quasi novanta minuti. Quando trovi un'Atalanta così è impossibile batterla. Può giocarsi lo Scudetto. Il Milan rimane favorito, anche per il mercato oculato fatto ora, ma l'Atalanta è una certezza".

Milan, contraccolpo psicologico possibile dopo il ko contro l'Atalanta?

"C'è una verifica importante che è il derby di Coppa Italia, ma lo è anche per l'Inter. Già domani si può avere un'idea di come il Milan possa aver assorbito la sconfitta".