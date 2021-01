tmw radio Di Gennaro: "Milan ora più forte della Juve. Verona, Juric merita una big"

vedi letture

Per parlare dell'ultimo turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro.

Parma, Liverani a rischio:

"Ha cercato di cambiare, anche nelle difficoltà, ma la squadra era stata creata per il 4-3-3 di D'Aversa negli anni. Ha perso Kulusevski e per il momento non ha giocatori che possono incidere allo stesso modo. Le responsabilità sono di tutti, D'Aversa potrebbe tornare ma la vedo dura".

Verona, Juric è pronto per il grande salto?

"Il Verona veniva da un momento difficile, poi ecco la fortuna di prendere un tecnico che insieme al ds ha fatto una squadra che rispetta il suo modo di concepire il calcio. Ha valorizzato il patrimonio di calciatori che ha, facendo grosse plusvalenze. Riesce a fare di necessità virtù. Gli servirebbe un difensore e un attaccante, ma Juric non si tira mai indietro e riesce sempre a valorizzare i suoi ragazzi. Per me può allenare qualsiasi squadra, ma in una big certe cose non le puoi fare ma devi essere bravo a cambiare ed adattarti. Lo vedrei alla Lazio, ma anche in altre come la Fiorentina, con la quale c'erano stati contatti".

Milan-Juve, rossoneri ora più forti dei bianconeri?

"Adesso è più forte. La rosa della Juve è più forte, ma manca il furore che ho visto in altre stagioni. Ha dimostrato la sua forza anche col Benevento. E' una squadra forte, con l'allenatore che è entrato nella testa di tutti. E questo è importante. Kessie, Calabria e Romagnoli sono cambiati senza pubblico, hanno preso più convinzione".