A parlare di Inter-Juve e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Il centrocampo della Juventus è così inferiore a quello dell'Inter?

"Il problema della Juve parte dal centrocampo. La difesa? Non più di tanto. Prima ha cominciato con una difesa a tre, poi è tornato a quattro e ora sembra più stabile. A centrocampo deve dare più fiducia ad Arthur e così sta facendo, visto che Bentancur ha caratteristiche diverse. Manca poi un'alternativa alla prima punta. Per fortuna Morata sta andando bene. L'Inter in mezzo al campo non c'è grande qualità. Brozovic lo conosciamo, ma in quel ruolo ora Conte vuole anche provare Eriksen. Invece gli esterni bassi del 3-5-2 sono degli eccellenti giocatori, ma nella fase difensiva si fanno scivolare gli avversari alle spalle. E questa è una pecca".

Cassano dice che Conte non è un grande allenatore:

"Sono per i numeri, i risultati. Conte ha vinto campionati dalla B alla A, e anche all'estero. Cosa si può dire di più di lui? Cassano è stato un ottimo giocatore, con i piedi. Se perde la Juve è grave, se perde l'Inter è comunque in corsa per lo Scudetto".

L'Atalanta va considerata per lo Scudetto?

"Non mi meraviglierebbe se si inserisse. Ho fiducia perché si è dimostrata una società seria nel gestire il caso Gomez, che era l'idolo e il trascinatore. Percassi è una persona seria. E' una squadra che è andata avanti con grande compattezza e gioca all'europea. Per me può andare lontano sia in campionato che in Champions".