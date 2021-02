tmw radio Di Marzio: "Napoli, 4° posto difficile. Gattuso rischia? No a minestre riscaldate"

A parlare dell'uscita dalla Coppa Italia del Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio: "Riuscire ad arrivare al quarto posto è come uno scudetto. Sarebbe comunque un'impresa, vedendo le ultime prestazioni. E' una squadra sopravvalutata sia collettivamente che individualmente. E' vero che c'erano delle assenze pesanti, ma sarà molto difficile spuntarla per l'ultimo posto in Champions,. Se dovesse perdere con la Juve in casa, sarebbe un dramma per tutta Napoli e Gattuso rischierebbe. Spero nel caso che non prendano minestre riscaldate. De Laurentiis credo capisca il momento del Napoli e spero vada avanti con Gattuso fino alla fine dell'anno. Le responsabilità del momento sono di tutti".