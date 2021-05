tmw radio Foscale: "Inter, i contratti vanno onorati. Si deve tornare a puntare sui giovani"

Luigi Foscale, ad della Top Player Academy, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del momento dell'Inter e non solo.

Inter, che scenario si sta prospettando, anche a livello societario?

"I contratti debbono essere onorati, i giocatori hanno firmato degli impegni, così come la società. Gli stipendi comunque sono troppo alti in tutto il calcio europeo rispetto ai ricavi che arrivano da merchandising, spettatori veri e televisivi. Se i ricavi non ci sono, dobbiamo creare delle forme di debito. Ma poi chi paga gli interessi? Ora bisogna puntare sui giovani. Se non andiamo a creare sul territorio nuovi giocatori che possono arrivare in prima squadra a costo zero, andiamo su un binario morto".

C'è la possibilità di una penalizzazione per i mancati pagamenti all'Inter, dovesse protrarsi questa situazione?

"Credo che non ci siano problemi, se c'è una liberatoria in cui i giocatori accettano la spalmatura degli stipendi, si potrà iscrivere al prossimo campionato. Se manca liquidità, forse però qualche domanda me la farei. E' in crisi il sistema calcio intero".

Buffon, addio alla Juventus. Che cosa farà?

"Se riuscirà a trovare altro, è libero di farlo".

Milan, Donnarumma può rimanere con la conquista della Champions?

"Finalmente si sta trovando una soluzione, l'avrei trovata prima perché questo secondo tira e molla non ha fatto bene allo spogliatoio".