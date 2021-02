tmw radio Giordano: "Bayern? La Lazio farà una grande partita. Juve, c'è poca fantasia"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano ha parlato di Juventus e non solo.

Juventus, che ne pensa di Fagioli?

"La partita era finita. Non sono queste le partite che ti fanno dire che è sorprendente, ma mi fido di quello che diceva anche Allegri su di lui. Le verifiche vanno fatte con partite dal primo minuto e in sfide che contano. I giovani vanno fatti giocare, sapendo che possono sbagliare ma anche ritrovarsi. Mi auguro possa essere un giovane di prospettiva, anche in ottica Nazionale".

Come valuta la Juventus ora? Può essere la prima avversaria dell'Inter per lo Scudetto?

"A livello di numeri ci può stare ma come prestazioni mi lascia perplesso. Ha vinto in scioltezza contro il Crotone, ma la sfida era poco probante. E' una squadra che ha poca fantasia, con un 4-4-2 scolastico e un gioco sugli esterni normale. Se ti chiudono quelle vie, centralmente sanno fare poco".

Lazio che sfida il Bayern Monaco. Cosa servirà ai biancocelesti?

"A livello difensivo il Bayern offre parecchio, almeno 2-3 occasioni limpide. Io avrei preferito un Bayern con più sicurezza. E' vero che mancano 3-4 pedine importanti ma ha una rosa così vasta che può sopperire per qualche tempo anche con le riserve. Credo che la Lazio farà la grande partita".

Sarà una sfida tra bomber: Immobile vs Lewandowski:

"Parlano i numeri per loro. hanno fatto le fortune delle proprie squadre. Immobile ha portato la Lazio a giocarsi qualcosa d'impensabile, l'altro ha portato il Bayern sul tetto del mondo. Sono due giocatori straordinari, non solo per i gol ma per il gioco che esprimono. Lavorano per la squadra entrambi. Il Bayern offre molto a livello difensivo e quindi Immobile può incidere di più in questa sfida. Lewandowski troverà degli spazi molto stretti".