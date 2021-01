tmw radio Giordano: "Derby, la Lazio vera è questa. E ora credi al quarto posto"

A parlare del derby di Roma a TMW Radio è stato l'ex bomber Bruno Giordano. Ecco le sue parole:

Questa Lazio cosa deve trarre dalla vittoria?

"Che ha le qualità per giocarsi un posto in Champions, come ha fatto lo scorso anno. Non deve essere la Lazio vista in altre occasioni, come con l'Udinese. La Lazio vera è questa, che se va in vantaggio difficilmente la recuperi. Hanno ritrovato la condizione fisica alcuni giocatori che sembravano spremuti come Lazzari".

E' stata anche la grande vittoria di Inzaghi su Fonseca:

"Sicuramente sì. La Lazio l'ha preparata in questo modo e così ha giocato. Certo, ci sono due errori tecnici nei primi due gol. Non ho capito come voleva giocare la Roma. La Lazio ce l'aspettavamo così e così ha fatto".

Ora come si gestisce questo momento?

"Sull'euforia ci si può lavorare molto e bene. E' nella depressione che fai fatica. Faccio fatica a ritrovare un derby così dominato".