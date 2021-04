tmw radio Giordano: "Napoli in crescita ma contro questa Inter serve la partita perfetta"

vedi letture

Brambati: "Gasperini sta bene a Bergamo, ha trovato il suo ambiente" - Giordano: "Il Napoli può mettere in difficoltà l'Inter con la tecnica e rapidità. Contro l'Atalanta non è la partita adatta per Dybala dal primo minuto" - Magrin: "Gasperini ha trovato il suo ambiente. La Juve ha più qualità. La Lazio è ancora in corsa per la Champions. Sono contento per Fonseca, troppo criticato - Ospiti: Massimo Brambati, Bruno Giordano e Marino Magrin - In studio: Andrea Piervincenzi - Maracanà con Marco Piccari e Iacopo Erba

Per parlare del prossimo turno di campionato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Quanti tecnici della Serie A hanno una propria idea di gioco?

"Dire che altri sono incapaci è una frase infelice. Il calcio per fortuna è fatto da tante persone, ognuna con una propria idea. Io tra il tiki-taka e la verticalizzazione io scelgo sempre la seconda opzione. Se tutti giocassero come Gasperini sarebbe un calcio monotono. Giocare diversamente aiuta tutti a migliorare".

Napoli-Inter, possono i partenopei mettere in difficoltà i nerazzurri?

"Sicuramente possono, hanno le qualità per mettere in difficoltà chiunque. E' chiaro che il Napoli non deve fare come contro la Juventus nella prima ora. Se gioca una partita all'altezza può mettere in difficoltà chiunque. Ha ritrovato tutti gli effettivi, stanno bene fisicamente e moralmente, vogliono entrare nelle prime quattro. Sarà una bella partita. Per vincere ora contro l'Inter devi fare la partita perfetta".

Atalanta-Juventus: Dybala deve giocare?

"Lo stimo ma non credo che sia la partita giusta da giocare dal primo minuto. Non è ancora al 100% e l'Atalanta a grandi ritmi. Fosse stata un'altra partita, sicuramente sì, ma in questa dove ti aggrediscono andrebbe in difficoltà fisica".