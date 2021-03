tmw radio Giordano: "Napoli, se al meglio Insigne è un campione. Lazio in difficoltà"

vedi letture

Per parlare del turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Per chi il pensiero del giorno?

"Per Cosmi, ma anche Insigne, che sta cercando in tutti i modi di tenere a galla il Napoli. Ieri ha vinto ma non mi ha convinto del tutto, forse meritava qualcosa di più il Bologna".

Insigne in gol, a -1 da Cavani. Come lo valuta?

"Non so se è un leader, però in alcuni momenti cruciali è sempre stato molto presente. Per me è un grande giocatore, se sta bene diventa un campione. Ha bisogno di stare molto bene sotto il punto di vista fisico per far vedere le sue qualità tecniche".

Quale la vittoria che l'ha convinta di più?

"Spero possa ritrovare dei giocatori importanti, come Calhanoglu, oltre a Ibra. Nelle prime 4 posizioni ci può stare tranquillamente, lo dimostra l'andamento della stagione. Hanno reagito al momento di difficoltà e con una squadra di U21 ha fatto diventare una partita difficile come quella di Verona abbastanza semplice. Mi auguro che possa recuperare alcuni elementi, per il bene del campionato, per lottare per lo Scudetto. Alla lunga le paghi le assenze, ma finora la stagione è stata straordinaria".

Lazio, che succede?

"E' una Lazio che stenta tantissimo. L'allenatore cerca di mascherare alcune cose, ma dalla sconfitta con l'Inter ha subìto parecchio. La Juve l'ha dominata. E' fuori dalla Coppa Italia ed è con un piede e mezzo fuori dalla Champions. Se non arrivasse almeno quarta sarebbe un'annata fallimentare. Inzaghi e il calo di Immobile e di altri big? Deve capire che se un atleta ha una flessione, a mandarlo in campo gli fai del male. Così anche il grande giocatore perde qualche certezza. Serve uno stop per tornare al meglio".

C'è chi mette in dubbio Inzaghi:

"Lo scorso era tra i tecnici più quotati, quest'anno è tutt'altra Lazio e ci sono allenatori che stanno facendo meglio. In generale si va ad annate".