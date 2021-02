tmw radio Giordano: "Roma, Mayoral sta bene e deve giocare. Juve, Pirlo sta crescendo"

vedi letture

Per parlare della nuova giornata di Serie A e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano.

Compie 26 anni Ronaldo. Quale pensiero gli dedica?

"Io commentai la prima partita di Ronaldo con lo Sporting, quando giocò con l'Inter nel 2002. Lui entrò nel finale e dissi che era davvero bravo. Da lì poi è diventato una leggenda".

Tacchinardi ha detto che deve portare la Champions alla Juve. Ce la può fare quest'anno?

"E' stato preso per questo. Quantomeno deve portarla in finale. Ci sono squadre più forti, come Bayern, City e Psg, ma con questa formula ci può stare di tutto. La Juve con gli uomini al meglio può fare di tutto".

Juventus-Roma: Fonseca e Pirlo da momenti di difficoltà. Ad oggi chi sceglierebbe?

"Più Fonseca perché ha lavorato con una squadra inferiore e in un momento di vera difficoltà. Le difficoltà che ha avuto il portoghese non ce l'ha avute Pirlo. E' stato sempre sulla graticola e ha reagito sempre bene. Pirlo sta crescendo, doveva fare delle esperienze e sbagliare. E ora è in crescita".

Roma, cosa fareste con Dzeko? Titolare o in panchina?

"Giusto che giochi Mayoral ora, sta facendo molto bene e non vedo perché debba tornare in panchina. Può essere un'alternativa importante in corsa il bosniaco. La situazione è stata ricucita per il bene della squadra, come è giusto che sia. Titolare? Dipenderà dalla condizione fisica e mentale".

Dove è cresciuto di più Pirlo?

"Già nel parlare. Parla più da tecnico ora, sta facendo la sua esperienza e aggiornandosi sta diventando un allenatore vero. Ha una grande squadra e può permettersi di sbagliare, ma ha i campioni che possono risolvergli i problemi. In una piccola, se sbagli, vieni subito criticato".