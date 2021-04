tmw radio Jeda: "Cagliari, chiave il successo col Parma. E' venuto fuori l'orgoglio"

vedi letture

A commentare il momento del Cagliari (e non solo) a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Jeda.

Le ultime tre partite hanno riacceso la squadra:

"Perdendo con il Parma credo che il Cagliari sarebbe retrocesso. Invece è stata una vittoria fondamentale in questa rincorsa alla salvezza. Ora non può permettersi di fare calcoli. Ci sarà una guerra fino alla fine. E' bella la lotta Champions, ma anche quella per la salvezza. Non mi aspettavo che il Cagliari fosse qui. E' una squadra forte, che ha sbagliato qualcosa ma adesso ha tirato fuori il carattere. I giocatori hanno guardato la classifica e capito che possono retrocedere. Poi mister Semplici gli ha dato quel qualcosa in più anche a livello mentale".

Quali i giocatori decisivi in questo momento?

"Nainggolan e Godin devono essere trainanti. Ora stanno tornando ai loro livelli, hanno capito cosa significa Cagliari per i tifosi e per questa terra. Gli allenatori possono avere colpe fino a un certo punto, poi sono i giocatori che devono capire la situazione e dare la svolta. Il Cagliari ora ha tirato fuori l'orgoglio che era mancato finora. Partite come quelle contro la Roma mi danno fiducia".

E della Roma che ne pensa?

"Esprime sempre un grande calcio, è un po' disattenta in difesa ma ha perso tanti elementi importanti lì dietro. Ora deve puntare tutto sull'EL e mi auguro che possa vincere. Fonseca ha fatto un grandissimo lavoro anche in momenti delicati".

Juventus, c'è l'ombra di Tudor su Pirlo:

"Penso che il problema è lo stesso di Sarri, la società non è stata d'aiuto, anche prendendo giocatori adatti al suo gioco. Le colpe di Pirlo ci sono, ma chi comanda è qualcun'altro e doveva dargli una macchina adatta alle sue caratteristiche".