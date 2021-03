tmw radio Legrottaglie: "Allenare in Serie A e Serie C è come fare due professioni diverse"

L’ex difensore Nicola Legrottaglie intervistato da TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, ha parlato anche delle differenze fra l’allenare in Serie A e in Serie C: “La quantità ce l'hanno tutti, ma è la qualità a fare la differenza. Uno che l'anno prima allena in Serie A e quello dopo in Lega Pro. Beh, qualcosa non quadra. Devi allenare perché se rimani fuori dal giro sei morto, questo è quello che senti dire. La Serie A però non è come la C, uno che fa la A rischia di perderle tutte in Serie C. Sono davvero due professioni diverse. - continua Legrottaglie che ha avuto esperienze sulle panchine di Akragas e Pescara - La settimana è quella che ti prepara meglio alla domenica. Una frase di Guardiola mi ha colpito, dice che l'allenatore bravo la domenica pensa solo a vestirsi bene. Certo, non è che vinci le partite con la bacchetta magica ma a fare la differenza è come prepari la partita. La domenica è la fine della settimana".